In un contesto di crisi, Cuba si trova senza scorte di cibo e petrolio, con il governo che affronta crescenti difficoltà. Si parla di un processo di americanizzazione che, secondo alcuni, potrebbe avvenire senza grandi scossoni. Un personaggio chiave viene descritto come un imprenditore che funge da intermediario nel passaggio di potere, mentre il ruolo di una figura storica si intreccia con le recenti vicende economiche e politiche dell’isola.

Scrittore, saggista, editore (Il Foglio Letterario con sede a Piombino), traduttore di alcuni dei più importanti autori cubani contemporanei (Guillermo Cabrera Infante, Zoé Valdés, Virgilio Pinera, Nicolas Guillén, Felix Luis Viera.), Gordiano Lupi è egli stesso autore di opere emblematiche su Cuba (“Cuba magica”, “Un’isola a passo di son”, “Almeno il pane Fidel”, “Nero tropicale”, “L’Avana amore mio”.), isola nella quale si è sposato e il cui sogno ha vissuto come collaboratore di Yoani Sanchez, la blogger dalla quale si è sentito tradito quando non è stata più molto chiara la sua posizione. Quello di Lupi rimane un osservatorio privilegiato su Cuba confrontandosi quotidianamente con intellettuali e cittadini. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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