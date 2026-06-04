Cuba fuga dei grandi hotel e stop ai pagamenti | l’economia trema

Da ameve.eu 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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A Cuba molti grandi hotel hanno sospeso i pagamenti con Visa e MasterCard, provocando preoccupazioni nel settore turistico. La situazione ha portato alla chiusura di alcuni hotel gestiti da catene internazionali come Melià e Iberostar. La decisione riguarda principalmente le transazioni elettroniche, mentre non sono stati comunicati dettagli sulle modalità di pagamento alternative. La sospensione dei pagamenti elettronici ha creato difficoltà operative per le strutture alberghiere e per i clienti stranieri.

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Come faranno i turisti a pagare senza Visa e MasterCard?. Quali hotel gestiti da Melià e Iberostar chiuderanno definitivamente?. Perché il gruppo Gaesa è diventato il bersaglio delle sanzioni americane?. Cosa accadrà alle infrastrutture elettriche dopo il ritiro dei capitali?.? In Breve Melià gestisce 15 hotel e Iberostar ne abbandona 12 per sanzioni USA. Visa e MasterCard cessano operatività sull'isola dal 6 giugno. Turismo cubano in crollo del 55,8% con meno di 300mila visitatori nel 2025. Fornitura elettrica limitata a sole tre ore giornaliere in diverse località. L’ultimatum dell’Executive Order 14404 mette sotto pressione l’economia cubana. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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