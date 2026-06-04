Cuba fuga dei grandi hotel e stop ai pagamenti | l’economia trema

Notizia in breve

A Cuba molti grandi hotel hanno sospeso i pagamenti con Visa e MasterCard, provocando preoccupazioni nel settore turistico. La situazione ha portato alla chiusura di alcuni hotel gestiti da catene internazionali come Melià e Iberostar. La decisione riguarda principalmente le transazioni elettroniche, mentre non sono stati comunicati dettagli sulle modalità di pagamento alternative. La sospensione dei pagamenti elettronici ha creato difficoltà operative per le strutture alberghiere e per i clienti stranieri.