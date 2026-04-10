Pistoia pagamenti digitali in pausa | stop ai servizi PagoPA lunedì

Lunedì 13 aprile, i servizi digitali per i pagamenti verso la pubblica amministrazione saranno temporaneamente sospesi a Pistoia. La sospensione riguarda i servizi PagoPA, utilizzati da cittadini e imprese per effettuare pagamenti online. La interruzione si limiterà a quella giornata, senza previsioni di ripercussioni a lungo termine. Le autorità hanno comunicato che i servizi riprenderanno regolarmente nei giorni successivi.

Lunedì 13 aprile, i cittadini e le imprese di Pistoia dovranno fare i conti con una parziale sospensione dei servizi digitali per i pagamenti verso la pubblica amministrazione. La piattaforma IRIS-PagoPA subirà infatti un intervento tecnico volto a potenziare l’infrastruttura digitale locale, con operazioni che inizieranno alle ore 7 del mattino. Il piano di manutenzione programmato prevede un impegno operativo che si estenderà per circa 7 o 8 ore. Durante la fascia oraria mattutina, l’aggiornamento del sistema potrebbe causare disagi temporanei, rendendo difficile il completamento di alcune procedure legate ai flussi PagoPa. L’obiettivo tecnico è quello di ottimizzare i sistemi esistenti per offrire prestazioni superiori e un servizio più fluido agli utenti. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Pistoia, pagamenti digitali in pausa: stop ai servizi PagoPA lunedì Il 24 febbraio webinar del Ministero sulle buone pratiche nei pagamenti digitali tramite pagoPA: notaCon una nota del 16 febbraio, il Ministero dell’Istruzione e del Merito ha invitato i dirigenti scolastici a partecipare al webinar “Buone pratiche... Leggi anche: Colf, badanti e baby sitter: stop pagamenti contributi con i bollettini. Versamenti con PagoPa , come fare Si parla di: Montecatini Terme - arrestato per indebito utilizzo strumenti di pagamento. Pagamenti digitali in Lombardia: oltre il 60% degli incassi per metà delle impreseLa rivoluzione dei pagamenti digitali è ormai realtà per il commercio lombardo: oltre la metà delle imprese incassa più del 60% dei ricavi tramite strumenti elettronici. ecodibergamo.it Italia 21esima in UE per pagamenti con carta: cosa ci frena?Pagamenti digitali in crescita in Italia, ma il paese resta indietro in UE, con forte uso per bollette e affitti e basso nel trasporto pubblico. tech.everyeye.it