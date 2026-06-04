Csm nuova guida per la Corte d’appello di Messina | nominata Concetta Maiore
Il Consiglio superiore della magistratura ha nominato Concetta Maiore come nuova presidente della Corte d’appello di Messina. La scelta riguarda i vertici di alcune sedi giudiziarie, con questa nomina che rappresenta un passaggio importante per la struttura giudiziaria locale. La decisione è stata presa dal plenum del Csm, che ha approvato le nuove nomine. La nomina di Maiore segna un cambio di leadership per l’istituzione giudiziaria nella città.
Il plenum del Consiglio superiore della magistratura ha deliberato le nuove nomine ai vertici di alcune sedi giudiziarie, con un passaggio di particolare rilievo per Messina, dove arriverà la nuova presidente della Corte d’appello.A guidare il distretto giudiziario messinese sarà Concetta Maiore. 🔗 Leggi su Messinatoday.it
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