Csm nuova guida per la Corte d’appello di Messina | nominata Concetta Maiore

Notizia in breve

Il Consiglio superiore della magistratura ha nominato Concetta Maiore come nuova presidente della Corte d’appello di Messina. La scelta riguarda i vertici di alcune sedi giudiziarie, con questa nomina che rappresenta un passaggio importante per la struttura giudiziaria locale. La decisione è stata presa dal plenum del Csm, che ha approvato le nuove nomine. La nomina di Maiore segna un cambio di leadership per l’istituzione giudiziaria nella città.