Salerno delegazione del Csm visiterà gli uffici della Corte d' Appello

Domani, una delegazione del Consiglio Superiore della Magistratura visiterà gli uffici della Corte d'Appello di Salerno. La visita sarà guidata dal vicepresidente del Csm e comprende altri cinque consiglieri. La delegazione si recherà presso la sede della Corte d'Appello per un sopralluogo. La visita si svolgerà nel rispetto delle modalità previste e senza comunicazioni ufficiali in merito a incontri o discussioni pubbliche.

Nella giornata di domani (mercoledì 27 maggio) una delegazione consiliare guidata dal vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura Fabio Pinelli, insieme ai consiglieri Daniela Bianchini, Edoardo Cilenti, Roberto D’Auria, Antonino Laganà e Tullio Morello si recherà in visita agli. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

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