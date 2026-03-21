ravennaantica nuova guida marianna panebarco nominata presidente

La Fondazione RavennAntica ha annunciato il rinnovo dei propri vertici. Marianna Panebarco assume la presidenza, sostituendo Giuseppe Sassatelli, mentre Carla Di Francesco è stata nominata vicepresidente. La decisione coinvolge anche il Consiglio di amministrazione, riflettendo un cambiamento nella guida dell’ente che si occupa della gestione dei beni culturali e archeologici della città.

La Fondazione RavennAntica rinnova vertici e cda. La nuova presidente, che subentra a Giuseppe Sassatelli, sarà Marianna Panebarco e Carla Di Francesco vicepresidente. Il nuovo cda sarà composto da Massimo Saporetti, Antonella Bandoli, Franco Gabici, Gianluigi Callegari, oltre ai rappresentanti delegati dagli enti fondatori, ossia l’assessore alla Cultura Fabio Sbaraglia, la presidente della Provincia di Ravenna Valentina Palli, il rettore dell’Università degli Studi di Bologna Giovanni Molari e la presidente della Fondazione Cassa di Risparmio di Ravenna Mirella Falconi. "Sono onorata di questo incarico – spiega Marianna Panebarco, al... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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