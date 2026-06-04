Trecento studenti hanno partecipato a una competizione di scrittura, firmando le proprie opere che sono state pubblicate sul giornale. La sfida si è conclusa con la vittoria di una scuola di San Domenico. L’evento ha coinvolto studenti provenienti da diverse scuole, che hanno scritto e firmato i propri testi. La gara si è svolta in un clima di confronto e creatività, con i partecipanti che hanno scritto fino all’ultimo istante.

Una sfida tra 300 studenti che hanno lasciato il segno (e la loro firma) sulle pagine del nostro giornale. Resta un po’ di nostalgia ogni volta che le cose finiscono, ma ci sono anche i ricordi, la fatica e le soddisfazioni. La scuola media San Domenico è la vincitrice dell’edizione 2026 del Cronisti in Classe. La premiazione di Cronisti in Classe si è svolta al Palazzo del Ridotto. La giuria era composta dai redattori del Resto del Carlino e presieduta da Agnese Pini, direttrice di Qn, Il Resto del Carlino, La Nazione e il Giorno. Al 2° posto la scuola media di Sogliano al Rubicone, mentre il 3° posto se lo è aggiudicato la scuola media Sacro Cuore. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cronisti in Classe . Sfida all’ultima parola per trecento studenti. Vince San Domenico

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