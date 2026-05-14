Cronisti in classe | un altro record Oggi la premiazione in S Francesco

Oggi si è svolta la cerimonia di premiazione nel complesso di San Francesco, con un record di partecipanti per il Campionato di giornalismo organizzato da La Nazione di Lucca. Quest’anno, 27 classi provenienti da diverse zone della provincia, tra cui Garfagnana, Piana e il centro storico di Lucca, hanno preso parte alla competizione. L’evento ha coinvolto studenti di vari livelli e provenienze, confermando la crescita del progetto nel territorio.

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