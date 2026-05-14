Cronisti in classe | un altro record Oggi la premiazione in S Francesco
Oggi si è svolta la cerimonia di premiazione nel complesso di San Francesco, con un record di partecipanti per il Campionato di giornalismo organizzato da La Nazione di Lucca. Quest’anno, 27 classi provenienti da diverse zone della provincia, tra cui Garfagnana, Piana e il centro storico di Lucca, hanno preso parte alla competizione. L’evento ha coinvolto studenti di vari livelli e provenienze, confermando la crescita del progetto nel territorio.
Numeri da record per il Campionato di giornalismo de La Nazione di Lucca, che quest’anno ha coinvolto ben 27 classi provenienti da ogni angolo del territorio: dai borghi della Garfagnana alla Piana, fino al cuore del centro storico di Lucca. In totale sono stati 478 gli studenti partecipanti, protagonisti di un’edizione che si conferma tra le più partecipate di sempre. Oggi il gran finale con la cerimonia di premiazione, ospitata nella chiesa di San Francesco, resa possibile grazie alla gentile concessione della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca, realtà che da anni sostiene con convinzione questa iniziativa. Da febbraio fino al mese...🔗 Leggi su Lanazione.it
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