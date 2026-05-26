' Cronisti in classe' ecco i premiati
Forlì, 26 maggio 2026 - La ventiquattresima edizione dell'iniziativa del Carlino Cronisti in classe si è conclusa con una grande festa al teatro Diego Fabbri. Il progetto ha coinvolto oltre 500 studenti di 12 scuole medie del territorio in un percorso che ha permesso ai ragazzi di sperimentare il lavoro giornalistico e confrontarsi con il valore della notizia e dell’informazione. L’iniziativa è stata possibile grazie al sostegno di numerosi sponsor: Confcooperative Romagna Estense, Coldiretti, Alea Ambiente, Accademia PerdutaRomagna Teatri, Forlì Ambiente, La Bcc ravennate forlivese imolese e Centrale del Latte di Cesena, che hanno portato il loro contributo e il loro saluto agli studenti, sottolineando l’importanza di scuola, territorio e informazione. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
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