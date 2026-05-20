Cronisti in classe è qui la festa Premiazione a Palazzo Ducale

Si è svolta a Palazzo Ducale la premiazione della 24ª edizione di Cronisti in classe, un'iniziativa che ha coinvolto 26 classi provenienti dalla provincia di Massa Carrara. La cerimonia ha visto la partecipazione di studenti e insegnanti che hanno ricevuto riconoscimenti per i lavori presentati nel concorso dedicato al giornalismo scolastico. Durante l’evento sono stati consegnati i premi alle scuole che si sono distinte con i loro elaborati, sottolineando l’impegno dei giovani nel campo dell’informazione.

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Sono state ben 26 le classi della provincia di Massa Carrara che hanno preso parte alla 24esima edizione del campionato di giornalismo ’ Cronisti in classe ’ promosso e organizzato da La Nazione, come sempre rivolto alle scuole Secondarie di primo grado e alle classi quarte e quinte della scuola Primaria. L’appuntamento – riservato a studenti e docenti – è per venerdì alle 10 a Palazzo Ducale, in Sala della Resistenza, con tanti ospiti e i rappresentanti degli sponsor che hanno supportato l’iniziativa. In quell’occasione saranno consegnati i riconoscimenti da parte dei partner dell’iniziativa e, infine, i premi de La Nazione. L’adesione al Campionato di giornalismo in Toscana, Umbria e provincia della Spezia – aree di diffusione del quotidiano – è stata ancora una volta altissima: in tutto 250 scuole, 450 classi e circa 9mila studenti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Cronisti in classe, è qui la festa. Premiazione a Palazzo Ducale ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Cronisti in classe: un altro record. Oggi la premiazione in S. FrancescoNumeri da record per il Campionato di giornalismo de La Nazione di Lucca, che quest’anno ha coinvolto ben 27 classi provenienti da ogni angolo del... Festa del Papà, a Palazzo Ducale la presentazione del libro “Nuove Favole di Libertà”Tarantini Time QuotidianoIn occasione della Festa del Papà, il Centro per le Famiglie dell’Ambito territoriale di Martina Franca e Crispiano promuove...