L’edizione 2026 di Cronisti in Classe, promossa dal Resto del Carlino e dedicata agli studenti delle scuole medie di città e provincia, si è conclusa il 21 maggio al Centro Internazionale Loris Malaguzzi. La cerimonia si è svolta in un’atmosfera festosa, con tutte le scuole premiate durante l’evento.

In un clima festoso si è conclusa l’edizione 2026 di Cronisti in Classe-Campionato di Giornalismo – progetto che il Resto del Carlino dedica agli studenti delle scuola medie di città e provincia – lo scorso 21 maggio al Centro Internazionale Loris Malaguzzi. La cerimonia di premiazione è stata condotta dalla caporedattrice di Carlino Reggio, Benedetta Salsi. Tredici gli istituti in gara che quest’anno si sono cimentati nell’affrontare i temi di attualità con articoli, interviste, commenti e disegni. A sostenere il progetto, in questa edizione, ci sono stati Conad, Emilbanca, Immergas e Scuola Edile, che hanno inoltre assegnato premi agli istituti che nei loro scritti hanno raccontato principi condivisi dalle stesse aziende. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Cronisti in Classe, la festa. Tutte le scuole premiate

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