Crolla il controsoffitto a scuola Ragazzi sfollati dal Bachelet Colpa del violento temporale

Da ilgiorno.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Un controsoffitto di una scuola è crollato ieri mattina a causa di un violento temporale. L’incidente ha costretto a evacuare temporaneamente gli studenti dall’edificio. Dopo alcune ore di ispezioni e lavori di messa in sicurezza, già oggi gli alunni sono stati fatti rientrare nelle loro aule. La scuola, situata in via Stignani, aveva sospeso le attività scolastiche in mattinata.

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Si è chiusa in poche ore l’emergenza che, ieri mattina, aveva costretto alla temporanea chiusura dell’ Istituto Comprensivo Bachelet di via Stignani dopo il cedimento di una parte del controsoffitto: già da oggi gli studenti – che erano stati fatti sfollare – potranno dunque tornare nelle loro aule. La dirigenza scolastica si era vista costretta a disporre la chiusura temporanea del plesso a causa dell’inagibilità dell’edificio provocata dal cedimento di una porzione del controsoffitto nell’area dell’ingresso e del corridoio principale: il cedimento era stato causato dalle intense precipitazioni delle ore precedenti, che avevano provocato copiose infiltrazioni d’acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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