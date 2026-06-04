Un controsoffitto di una scuola è crollato ieri mattina a causa di un violento temporale. L’incidente ha costretto a evacuare temporaneamente gli studenti dall’edificio. Dopo alcune ore di ispezioni e lavori di messa in sicurezza, già oggi gli alunni sono stati fatti rientrare nelle loro aule. La scuola, situata in via Stignani, aveva sospeso le attività scolastiche in mattinata.

Si è chiusa in poche ore l’emergenza che, ieri mattina, aveva costretto alla temporanea chiusura dell’ Istituto Comprensivo Bachelet di via Stignani dopo il cedimento di una parte del controsoffitto: già da oggi gli studenti – che erano stati fatti sfollare – potranno dunque tornare nelle loro aule. La dirigenza scolastica si era vista costretta a disporre la chiusura temporanea del plesso a causa dell’inagibilità dell’edificio provocata dal cedimento di una porzione del controsoffitto nell’area dell’ingresso e del corridoio principale: il cedimento era stato causato dalle intense precipitazioni delle ore precedenti, che avevano provocato copiose infiltrazioni d’acqua. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Segui gli aggiornamenti su Scuola.

© Ilgiorno.it - Crolla il controsoffitto a scuola. Ragazzi sfollati dal Bachelet. Colpa del violento temporale

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

Maltempo in Lombardia, ad Abbiategrasso crolla il controsoffitto della scuola “Bachelet”: studenti a casaIl controsoffitto di una scuola a Abbiategrasso è crollato a causa del maltempo di ieri.

Crolla controsoffitto a scuola, studenti rimandati a casa. Erano stati controllati poco più di un anno faNella Spezia, le lezioni sono state interrotte dopo il crollo di un controsoffitto all’ingresso dell’istituto superiore Capellini-Sauro, avvenuto...

Si parla di: Crolla il controsoffitto a scuola. Ragazzi sfollati dal Bachelet. Colpa del violento temporale.

Crolla il controsoffitto a scuola. Ragazzi sfollati dal Bachelet. Colpa del violento temporaleAbbiategrasso, chiuso ieri mattina dall’improvviso cedimento il Comprensivo di via Stignani. Pompieri e tecnici di Citta Metropolitana, proprietaria dell’edificio, hanno rimediato in poche ore. ilgiorno.it

Crolla il controsoffitto. Paura al nido Montalcini. Cgil: Ora azioni immediate per garantire la sicurezzaIl danno dovuto al maltempo: per fortuna bambini e insegnanti non sono rimasti coinvolti. Il Comune: Oggi la pulizia approfondita, in estate i lavori per il rifacimento della copertura. ilrestodelcarlino.it