Il controsoffitto di una scuola a Abbiategrasso è crollato a causa del maltempo di ieri. Nessun ferito, ma gli studenti sono stati inviati a casa. La scuola rimane chiusa fino a nuove verifiche sulla stabilità dell’edificio. La zona ha subito danni diffusi, con alberi abbattuti e allagamenti in diverse aree. Le autorità stanno valutando i danni e le misure di sicurezza necessarie.

Abbiategrasso (Milano), 3 giugno 2026 – Le conseguenze del maltempo che ieri hanno colpito la Lombardia in modo violento si vedono anche questa mattina. Oggi infatti l'istituto superiore Bachelet di Abbiategrasso, in via Stignani 63, non ha potuto aprire. Le forti piogge, infatti, hanno provocato la caduta di alcuni controsoffitti pannellati in aule e uffici della scuola che conta tra studenti, corpo docente e personale Ata circa 1.300 persone. L'infiltrazione della pioggia ha interessato parte dell'impianto elettrico rendendo pertanto inagibile una porzione importante dell'istituto. Per queste ragioni, la Dirigenza della scuola dopo un sopralluogo dei vigili del fuoco di Abbiategrasso ha deciso di sospendere le attività in attesa che le zone colpite vengano rimesse in sicurezza. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Maltempo in Lombardia, ad Abbiategrasso crolla il controsoffitto della scuola “Bachelet”: studenti a casa

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