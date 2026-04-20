Crolla controsoffitto a scuola studenti rimandati a casa Erano stati controllati poco più di un anno fa

Nella Spezia, le lezioni sono state interrotte dopo il crollo di un controsoffitto all’ingresso dell’istituto superiore Capellini-Sauro, avvenuto probabilmente durante il fine settimana. Gli studenti sono stati rimandati a casa e le autorità scolastiche hanno preso provvedimenti immediati. L'edificio era già stato sottoposto a controlli poco più di un anno fa. Nessuna persona è rimasta ferita.

La Spezia, 20 aprile 2026 – Lezioni sospese all'istituto superiore Capellini-Sauro della Spezia a causa del crollo di un controsoffitto dell'ingresso avvenuto presumibilmente durante il fine settimana, quando la scuola era chiusa. Nessuno studente né dipendente è rimasto coinvolto. A scoprire il danno è stato stamani il personale dell'istituto che ospita il tecnico nautico e lo scientifico tecnologico. Sul posto, prima dell'orario d'entrata degli studenti, sono giunti i tecnici della Provincia della Spezia per una verifica ed è stato attivato un protocollo d'urgenza che richiede l'immediato intervento di una ditta specializzata che svolgerà le verifiche di stabilità e valuterà l'entità del problema.🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Crolla controsoffitto a scuola, studenti rimandati a casa. Erano stati controllati poco più di un anno fa Notizie correlate Leggi anche: Accesa lite tra due studenti, uno sferra un pugno al 'rivale': erano stati sospesi da scuola pochi giorni fa La Spezia, crolla parte del controsoffitto di una scuola. La Provincia: “Colpa del vento”. L’Unione Studenti: “Episodio gravissimo”La Spezia, 19 febbraio 2026 – Probabilmente a causa del forte vento, parte di un controsoffitto è crollata all'interno dell'istituto superiore... Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Reggio Calabria, crolla un controsoffitto in una scuola: tragedia sfiorata e anni di allarmi ignorati: studenti a rischio. Crolla controsoffitto a scuola, studenti rimandati a casa. Erano stati controllati poco più di un anno faLa Spezia, 20 aprile 2026 – Lezioni sospese all'istituto superiore Capellini-Sauro della Spezia a causa del crollo di un controsoffitto dell'ingresso avvenuto presumibilmente durante il fine settimana ... lanazione.it Crolla un controsoffitto, lezioni sospese all'istituto Capellini-Sauro della SpeziaBrutta sorpresa per docenti e studenti dell'istituto superiore Capellini-Sauro della Spezia, che questa mattina al rientro a scuola hanno trovato il controsoffitto dell'ingresso crollato. L'episodio è ... primocanale.it