È stato aperto un tavolo per affrontare l’emergenza legata alla crisi dell’olio in Calabria. I produttori chiedono interventi per coprire i costi di produzione, considerando i prezzi attuali. Durante la Conferenza Stato-Regioni, gli agricoltori intendono presentare richieste specifiche, tra cui sostegni finanziari e misure di tutela del settore. La discussione si concentra sulla ricerca di soluzioni pratiche per fronteggiare le difficoltà economiche.

Come possono i produttori coprire i costi con i prezzi attuali? Quali misure concrete chiederanno gli agricoltori alla Conferenza Stato-Regioni? Perché l'olio invenduto rischia di bloccare la nuova campagna agricola? Chi dovrà garantire la presenza dignitosa dell'olio nei supermercati??? In Breve Crollo prezzi olio sotto i costi di produzione e aumento costi energeticicarburanti Accumulo olio invenduto nei magazzini e debiti bancari per nuova campagna Richiesta liquid . 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Crisi olio in Calabria: aperto un tavolo per l’emergenza produttori

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