Crisi Electrolux Fedriga | Non possiamo accettare che l' Europa diventi un continente di consumatori

Notizia in breve

Electrolux ha annunciato la chiusura di uno stabilimento e il licenziamento di circa 400 dipendenti. La decisione riguarda una fabbrica nel Nord Italia, che chiuderà entro l’anno. La società ha spiegato che la scelta è legata a ragioni di mercato e ristrutturazione aziendale. Le rappresentanze sindacali hanno confermato l’intenzione di avviare tavoli di confronto per tutelare i lavoratori. La notizia ha suscitato reazioni politiche a livello locale.