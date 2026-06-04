Crisi Electrolux Fedriga | Non possiamo accettare che l' Europa diventi un continente di consumatori

Da pordenonetoday.it 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Electrolux ha annunciato la chiusura di uno stabilimento e il licenziamento di circa 400 dipendenti. La decisione riguarda una fabbrica nel Nord Italia, che chiuderà entro l’anno. La società ha spiegato che la scelta è legata a ragioni di mercato e ristrutturazione aziendale. Le rappresentanze sindacali hanno confermato l’intenzione di avviare tavoli di confronto per tutelare i lavoratori. La notizia ha suscitato reazioni politiche a livello locale.

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“Non possiamo accettare che l'Europa diventi un continente di consumatori mentre le produzioni vengono spostate altrove”.  A dirlo è il presidente della regione Massimiliano Fedriga, intervenuto al vertice con le organizzazioni sindacali e le Rsu di Electrolux. L'incontro, a cui hanno partecipato. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

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