Crisi dell' Olio l' allarme dell' assessore Paolicelli | Serve liquidità immediata per le aziende

Notizia in breve

L’assessore ha chiesto interventi immediati per garantire liquidità alle aziende del settore olivicolo e oleario. La crisi nel comparto, causata da difficoltà economiche e di mercato, richiede misure concrete e urgenti per sostenere produttori e imprese. L’obiettivo è riportare la questione al centro dell’agenda nazionale e mettere in atto strumenti mirati per affrontare le criticità attuali.