Verde urbano le associazioni chiedono le dimissioni dell' assessore Aprile | Serve un cambio di passo

Il Forum Patto Verde e Wwf Foggia denunciano il fallimento delle politiche ambientali e della gestione del verde pubblico dell’attuale amministrazione comunale di Foggia. A loro dire, dopo oltre due anni e mezzo, non si registrano miglioramenti nel patrimonio arboreo né una visione strategica per una gestione moderna, sostenibile e basata su criteri scientifici. Il riferimento al nuovo appalto per il verde, accordo quadro 2026–2028 e alla mancanza del ‘Piano del Verde’, “uno strumento indispensabile per pianificare interventi, priorità e tutele”. “Senza, aggiungono, ”si continua ad agire in modo emergenziale e inefficiente". “Le mobilitazioni in corso lo dimostrano chiaramente: senza condizioni di lavoro dignitose non può esistere una gestione efficace del verde. 🔗 Leggi su Foggiatoday.it

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