Crisi dell’olio la Puglia guida la rivolta | Serve subito un tavolo nazionale
La crisi nel settore dell’olio sta suscitando crescente preoccupazione tra gli operatori della Puglia, regione che rappresenta una delle principali aree di produzione in Italia. Le difficoltà economiche stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di molte aziende agricole e dell’intera filiera dell’olio extravergine locale. In risposta, le associazioni di settore chiedono un intervento immediato e un tavolo di confronto a livello nazionale per affrontare la situazione. La richiesta si fa strada tra le tensioni generate dai cali di produzione e dai prezzi al ribasso.
La crisi che sta colpendo il settore olivicolo-oleario rischia di compromettere la sostenibilità economica di migliaia di aziende agricole e dell’intera filiera pugliese dell’olio extravergine. Prezzi all’origine sempre più bassi, aumento dei costi di produzione, crescita delle spese per. 🔗 Leggi su Baritoday.it
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