Crisi dell’olio la Puglia guida la rivolta | Serve subito un tavolo nazionale

La crisi nel settore dell’olio sta suscitando crescente preoccupazione tra gli operatori della Puglia, regione che rappresenta una delle principali aree di produzione in Italia. Le difficoltà economiche stanno mettendo a rischio la sopravvivenza di molte aziende agricole e dell’intera filiera dell’olio extravergine locale. In risposta, le associazioni di settore chiedono un intervento immediato e un tavolo di confronto a livello nazionale per affrontare la situazione. La richiesta si fa strada tra le tensioni generate dai cali di produzione e dai prezzi al ribasso.

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