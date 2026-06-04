Cremona, 4 giugno 2026 – Colpo alla scuola Media Campi di Cremona. Nella notte o all’alba di oggi è stato messo a segno un furto e i ladri sono riusciti a fuggire con pc e altro materiale didattico. La scoperta di quanto avvenuto è stata fatta all’apertura della scuola questa mattina. Parte della refurtiva è stata ritrovata nel cortile dell’adiacente Asilo Martini, collegato alla scuola media. Sul posto sono intervenuti i carabinieri di Cremona e del nucleo operativo che stanno cercando di far luce su quanto accaduto. Intanto alla scuola si sta procedendo alla conta dei danni, per capire esattamente quale sia l’entità dei beni che sono stati sottratti. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

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© Ilgiorno.it - Cremona, ladri alla scuola Media Campi: rubati i pc. Ma parte della refurtiva viene abbandonata

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