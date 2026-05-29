La Polizia ha recuperato una parte della refurtiva della rapina avvenuta nel negozio Stroili Oro di Como il 23 aprile. Le forze dell’ordine stanno ancora cercando un quarto sospetto coinvolto nell’episodio. La polizia ha già identificato alcuni oggetti rubati, ma l’indagine prosegue per trovare tutti i responsabili e recuperare l’intera refurtiva. La ricerca del quarto uomo è ancora in corso, senza che siano stati effettuati arresti finora.

Como, 29 maggio 2026 – Poco alla volta, la Polizia sta ritrovando una parte della refurtiva della rapina al negozio Stroili Oro del 23 aprile. Un colpo da oltre 90mila euro, il valore attribuito ai 109 pezzi di gioielleria spariti in meno di cinque minuti dai tre rapinatori che hanno sfasciato le vetrinette. La sera stessa della rapina, con l’arresto di Omar Fatnassi, ventunenne di Como, la Squadra Mobile ha trovato sette bracciali in oro del valore di circa 400 euro ognuno, con ancora i cartellini attaccati. I quattro rapinatori erano fuggiti sulla Fiat 500 rossa che li attendeva all’ingresso guidata da Pierfrancesco Marici, 22 anni di Maslianico, su cui sono velocemente saliti Fatnassi, Giovanni Muscarella, 22 anni di Como e il quarto complice. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Rapina alla Stroili Oro: recuperata parte della refurtiva, ma è ancora caccia al quarto uomo

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