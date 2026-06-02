San Salvario ladri in azione negli uffici della Circoscrizione 8 | rubati pc e apparecchiature informatiche danni all' arredo

Da torinotoday.it 2 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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In meno di due mesi, gli uffici della Circoscrizione 8 di via Federico Campana a San Salvario sono stati di nuovo presi di mira. I ladri hanno rubato computer e apparecchiature informatiche, causando anche danni all’arredo. L’episodio si verifica a pochi giorni dal precedente furto avvenuto nella Pastorale Migranti. Nessuna persona è stata ancora individuata o fermata. Le forze dell’ordine stanno indagando sull’accaduto.

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Ancora una volta i ladri, ancora una volta gli uffici. A distanza di meno due mesi dall'ultimo furto messo a segno all'interno della Pastorale Migranti, a essere messi a soqquadro sono gli uffici della Circoscrizione 8 di via Federico Campana, nel quartiere di Torino San Salvario. Il furto è. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

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