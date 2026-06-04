Cremlino | Zelensky può venire a Mosca in qualsiasi momento

Da feedpress.me 4 giu 2026 | 🔊 Ascolta la notizia
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Il Cremlino ha dichiarato che il presidente ucraino può recarsi a Mosca in qualsiasi momento per incontrare il leader russo. La disponibilità viene espressa senza indicare una data specifica per un eventuale incontro.

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Un incontro diretto tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin per cercare una via d’uscita alla guerra che da oltre quattro anni insanguina l’Ucraina. È la proposta avanzata dal presidente ucraino in una lettera aperta indirizzata al Cremlino, nella quale invita il leader russo a fissare una data per un faccia a faccia finalizzato alla ricerca di una soluzione negoziale del conflitto. La proposta arriva mentre da San Pietroburgo, dove è in corso il Forum economico internazionale, Putin ha ribadito la disponibilità della Russia a raggiungere una soluzione «attraverso mezzi pacifici». Un’apertura che Zelensky ha colto rilanciando la necessità di un dialogo diretto tra i due presidenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Ucraina, Zelensky scrive a Putin una lettera aperta: «Incontriamoci e poniamo fine alla guerra»

Video Ucraina, Zelensky scrive a Putin una lettera aperta: «Incontriamoci e poniamo fine alla guerra»

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