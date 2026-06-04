Cremlino | Zelensky può venire a Mosca in qualsiasi momento

Un incontro diretto tra Volodymyr Zelensky e Vladimir Putin per cercare una via d’uscita alla guerra che da oltre quattro anni insanguina l’Ucraina. È la proposta avanzata dal presidente ucraino in una lettera aperta indirizzata al Cremlino, nella quale invita il leader russo a fissare una data per un faccia a faccia finalizzato alla ricerca di una soluzione negoziale del conflitto. La proposta arriva mentre da San Pietroburgo, dove è in corso il Forum economico internazionale, Putin ha ribadito la disponibilità della Russia a raggiungere una soluzione «attraverso mezzi pacifici». Un’apertura che Zelensky ha colto rilanciando la necessità di un dialogo diretto tra i due presidenti. 🔗 Leggi su Feedpress.me

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Ucraina, Zelensky scrive a Putin una lettera aperta: «Incontriamoci e poniamo fine alla guerra»

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Zelensky scrive una lettera a Putin: «Vediamoci e finiamo questa guerra». Il Cremlino: «Venga a Mosca quando vuole»Il presidente ucraino ha scritto una lettera aperta al suo omologo russo, proponendo di incontrarsi per negoziare e mettere fine al conflitto.

Zelensky scrive a Putin: “Incontriamoci, pronti a una tregua per i negoziati”. Il Cremlino: “È il benvenuto a Mosca”Il presidente ucraino ha scritto un messaggio al suo collega russo, proponendo un incontro diretto per discutere di una tregua e negoziati.

Temi più discussi: Drone russo colpisce un edificio in Romania, Putin: Dateci i resti e vedremo se è nostro; Il Cremlino: Il governo Zelensky è la causa principale dei problemi tra la Russia e l’Europa; Guerra Ucraina, pioggia di fuoco su Kiev e Dnipro: 21 morti. Zelensky a Trump: Aiutaci con i Patriot; Ucraina, massiccio attacco russo su Kiev e Dnipro: diversi morti, anche bambini.

#LIVE | Zelensky scrive una lettera pubblica a Putin: Incontriamoci. Il Cremlino al leader di Kiev: Può venire a Mosca a incontrarlo quando vuole. Putin: In Ucraina avanziamo, ma pronti ad una soluzione pacifica. Chi se non Schroder potrebbe fare da me x.com

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