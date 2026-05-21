In Puglia, le aziende industriali attraversano un periodo di difficoltà, mentre il settore del turismo di lusso registra crescita. L’assessore regionale ha dichiarato che la regione funge da laboratorio di transizione, sottolineando che sono le industrie a mantenere i posti di lavoro. La regione si trova così a dover gestire una situazione complessa, tentando di trovare un equilibrio tra la tutela delle attività tradizionali e lo sviluppo di nuove iniziative. La questione riguarda la sostenibilità di entrambi i settori nel medio termine.

Fabbriche in crisi e turismo di lusso: la Puglia cerca un equilibrio difficile tra industria, innovazione e nuove opportunità. L’assessore regionale allo Sviluppo economico Eugenio Di Sciascio, ex rettore del Politecnico di Bari, fa il punto sulle sfide di una regione sospesa tra emergenze occupazionali e ambizioni di crescita. Assessore, in Puglia oggi ci sono oltre 40 vertenze aperte: dai casi Natuzzi, Vestas e dell’ex Ilva fino alle crisi dell’indotto. Oltre il tunnel dell’emergenza, vede segnali concreti di inversione? «È chiaro che il contesto internazionale non aiuta. Le guerre, le tensioni economiche e i cambiamenti nei mercati stanno producendo crisi congiunturali che, in alcuni casi, si intrecciano con problemi strutturali. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Fabbriche in crisi e turismo di lusso. L'assessore Di Sciascio: «Puglia laboratorio di transizione, ma è l?industria a dare lavoro»

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