La Russa sul terremoto nel governo | Non è resa dei conti creiamo condizioni per ripartire

Il presidente del Senato ha commentato la recente sconfitta referendaria, riconoscendo le responsabilità della coalizione di governo. Tuttavia, ha affermato che non si tratta di una resa dei conti, ma di un momento per creare le condizioni per ripartire. Le sue parole sono state riferite in un contesto in cui si discute della stabilità dell’esecutivo e delle eventuali conseguenze politiche.

Dopo l’esito disastroso del referendum sulla Giustizia, la maggioranza di governo sembra una dantesca “nave senza nocchiere in gran tempesta“.Ledimissioni a catena di Delmastro, Bartolozzi, Santanchée Gasparri, infatti, tradiscono la paura del premierMelonidi star perdendo la presa sull’elettorato. L’unico che sembra restare fermo al timone èIgnazio La Russa, Presidente del Senato, che ostenta sicurezza perché“il consenso al governo è ancora saldissimo”e il capo dell’esecutivo è un leader “coraggioso, determinato e rispettoso della parola data“, che saprà senza dubbio invertire la rotta. La seconda carica dello Stato parla con ilCorriere della Sera, ribadendo che, come da lui già pronosticato, affrontareun referendum altamente politicizzatodove ci si esprime con un “Sì” o con un “No” è stato un grosso rischio per Palazzo Chigi. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - La Russa sul terremoto nel governo: “Non è resa dei conti, creiamo condizioni per ripartire” Articoli correlati Leggi anche: Caso Iacolino, resa dei conti nel governo regionale in Sicilia, i meloniani ora vogliono la Sanità Governo Meloni gioca la carta della fiducia: resa dei conti in Lega sull’Ucraina e Vannacci.Roma, 10 febbraio 2026 – Una questione di fiducia, in Parlamento, che si intreccia con le tensioni interne alla Lega e le nuove dinamiche politiche... Tutti gli aggiornamenti su La Russa sul terremoto nel governo Non... Discussioni sull' argomento Santanchè, mediazione di La Russa, la ministra però resiste. Meloni: sfiducia in Aula; Delmastro e Bartolozzi si sono dimessi: terremoto nel governo; Realpolitik: Ignazio La Russa incontra la famiglia nel bosco Video; La Russa: La sconfitta al referendum? Mai stati contro i giudici, forse non ci siamo spiegati bene. Santanchè resterà una risorsa. Dritto e rovescio. . Ignazio La Russa e la pasta alla norma. #drittoerovescio - facebook.com facebook "Mamma mia che brutto che ero lì!" Ignazio La Russa commenta a #drittoerovescio le immagini di se stesso 25enne x.com