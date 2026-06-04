Cottarelli ha avvertito che la flessibilità sull’energia potrebbe aumentare il rischio di spesa elettorale, mettendo a rischio il deficit italiano. Secondo l’esperto, i meccanismi adottati dal Governo potrebbero consentire di aggirare i vincoli europei, favorendo spese straordinarie legate all’energia. La questione riguarda come le misure di flessibilità possano influire sui limiti di bilancio nazionali e sui vincoli comunitari, con possibili ripercussioni sulla stabilità finanziaria del paese.

Come può la flessibilità energetica far esplodere il deficit italiano?. Quali meccanismi permetteranno al Governo di aggirare i vincoli europei?. Perché l'uso dei fondi energetici rischia di diventare spesa elettorale?. Cosa accadrà al rapporto tra Roma e Bruxelles dopo questa deroga?.? In Breve Rischio deficit vicino alla soglia del 4% per l'uso della clausola energetica.. Cottarelli dirige l'Osservatorio dei conti pubblici presso l'Università Cattolica.. La deroga europea impedisce lamentele verso Francia e Germania sulla gestione fondi.. L'espansione della spesa minaccia il debito pubblico già estremamente elevato..? I dati Secondo Eurostat, l’inflazione annua armonizzata in Italia: 1,2% (dicembre 2025). 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Cottarelli: rischio spesa elettorale con la flessibilità sull’energia

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Notizie e thread social correlati

La Commissione UE apre alla flessibilità di spesa solo sull’energia green, e il governo valuta lo stop al taglio delle acciseLa Commissione Europea ha annunciato una maggiore flessibilità di spesa solo per le iniziative legate all’energia green.

04/06 – L’Ue apre alla flessibilità sull’energia – Minetti, il Pg conferma il parere positivo sulla grazia – Leclerc rinnova con la FerrariL’Unione Europea ha annunciato di essere disponibile a una maggiore flessibilità nelle politiche energetiche.

Carlo Cottarelli: La flessibilità spingerà la spesa elettorale di Meloni. E il debitoCon la deroga Ue sull'energia il Governo va verso un'espansione ingiustificata del deficit, che si avvicina alla soglia del 4%, al di ... huffingtonpost.it

Razionalizzare le sedi, la ricetta di Cottarelli. Il rapporto stilato quando era Commissario straordinario per la revisione della spesaANCONA Siamo nel 2013, l’Italia combatte contro un debito pubblico che sembra ad un passo dal far saltare i conti del Paese. Il Governo Letta decide dunque di nominare un Commissario straordinario per ... corriereadriatico.it