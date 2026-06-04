04 06 – L’Ue apre alla flessibilità sull’energia – Minetti il Pg conferma il parere positivo sulla grazia – Leclerc rinnova con la Ferrari

Notizia in breve

L’Unione Europea ha annunciato di essere disponibile a una maggiore flessibilità nelle politiche energetiche. Un rappresentante ha confermato che le proposte presentate sono state recepite e approvate. Un altro funzionario ha precisato che la misura non riguarda la riduzione delle accise sui carburanti. Nel frattempo, un giudice ha dato il suo parere positivo sulla concessione della grazia a un imputato. In ambito sportivo, un pilota ha rinnovato il contratto con la scuderia per un’altra stagione.