04 06 – L’Ue apre alla flessibilità sull’energia – Minetti il Pg conferma il parere positivo sulla grazia – Leclerc rinnova con la Ferrari
L’Unione Europea ha annunciato di essere disponibile a una maggiore flessibilità nelle politiche energetiche. Un rappresentante ha confermato che le proposte presentate sono state recepite e approvate. Un altro funzionario ha precisato che la misura non riguarda la riduzione delle accise sui carburanti. Nel frattempo, un giudice ha dato il suo parere positivo sulla concessione della grazia a un imputato. In ambito sportivo, un pilota ha rinnovato il contratto con la scuderia per un’altra stagione.
Home > Podcast > 0406 – L’Ue apre alla flessibilità sull’energia – Minetti, il Pg conferma il parere positivo sulla grazia – Leclerc rinnova con la Ferrari L’Ue apre alla flessibilità sull’energia. Giorgetti soddisfatto: “Recepite le nostre proposte”. Dombrovskis chiarisce: “Non copre la riduzione delle accise”. Caso Minetti, il procuratore generale di Milano conferma il parere positivo sulla grazia. La relazione inviata a Nordio: “Bambino realmente malato e nessun festino con sesso e droga”. Charles Leclerc rinnova con la Ferrari: “Voglio riportare il Mondiale di Formula 1 a Maranello”. 0406 – L’Ue apre alla flessibilità sull’energia –... 🔗 Leggi su Lapresse.it
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