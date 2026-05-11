Ferrante Mit | Monitoraggio costante sui disservizi dei bus sostitutivi nell’Agro Nocerino-Sarnese

Sto seguendo da vicino e con la massima attenzione i gravi disagi causati dai frequenti disservizi dei bus sostitutivi nella zona dell’Agro Nocerino-Sarnese. L’ente di monitoraggio ha annunciato un controllo continuo per verificare la puntualità e l’efficienza dei servizi di trasporto pubblico sostitutivo, evidenziando la necessità di interventi immediati per migliorare la situazione. Le segnalazioni di ritardi e cancellazioni sono aumentate nelle ultime settimane.

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Tempo di lettura: < 1 minuto “Sto seguendo da vicino e con la massima attenzione i gravi disagi che stanno interessando studenti, pendolari e famiglie dell’Agro Nocerino-Sarnese a seguito dell’interruzione, per attività di potenziamento infrastrutturale, della linea ferroviaria storica Napoli-Salerno via Cava e delle criticità emerse nel servizio sostitutivo su gomma. Sono in costante contatto con i vertici di Fs per segnalare i disservizi e monitorare l’evolversi della situazione, sollecitando ogni soluzione utile a superare i disagi”. Lo dichiara il Sottosegretario di Stato al Mit Tullio Ferrante, deputato di Forza Italia. “È....🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Ferrante (Mit): “Monitoraggio costante sui disservizi dei bus sostitutivi nell’Agro Nocerino-Sarnese” ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Notizie correlate Rapina aggravata nell’Agro Nocerino-Sarnese: tre arrestiI Carabinieri della Stazione di Pagani e della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Nocera Inferiore hanno tratto in arresto in flagranza... Allarme nell’Agro Nocerino-Sarnese: chimica nelle falde acquifere? Cosa scoprirai Quali sostanze cancerogene sono state trovate nei pozzi di Scafati e Angri? Come possono i contaminanti chimici finire direttamente...