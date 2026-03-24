I Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità di Salerno hanno portato a termine una vasta attività di controllo dedicata al servizio di ristorazione sanitaria, nell’ambito della campagna nazionale denominata “Mense Ospedaliere”, promossa dal Comando Carabinieri per la Tutela della Salute. L’operazione, condotta tra febbraio e marzo 2026, ha interessato diverse strutture tra le province di Salerno, Avellino e Benevento, con l’obiettivo di verificare il rispetto delle norme in materia di igiene, conservazione degli alimenti e sicurezza del servizio destinato ai pazienti ricoverati. Diciotto strutture non conformi su ventidue controllate. 🔗 Leggi su Zon.it

© Zon.it - Mense ospedaliere nel mirino dei Nas: ispezioni tra Agro Nocerino, Piana del Sele e Cilento

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