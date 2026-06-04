Così comincia la nuova vita del parco di Villa Paolina | investimento da oltre 300mila euro

Notizia in breve

Il parco di Villa Paolina ha ricevuto un investimento superiore ai 300mila euro da parte del Comune di Porano e della Provincia di Terni. I lavori di recupero e valorizzazione sono iniziati per restaurare le aree verdi e migliorare gli spazi aperti. La riqualificazione riguarda anche interventi sull’illuminazione e sulla manutenzione delle strutture esistenti. L’obiettivo è restituire il parco alla fruizione pubblica in condizioni più sicure e accoglienti.