Terranuova al via la riqualificazione del parco Tiziano Terzani | investimento da 560mila euro

Sono iniziati i lavori di riqualificazione del parco “Tiziano Terzani” a Terranuova. L’intervento prevede un investimento di 560mila euro e riguarda il miglioramento delle aree verdi, l’installazione di nuove attrezzature e la messa in sicurezza degli spazi. La ripresa dei lavori è stata comunicata ufficialmente dalle autorità locali e si prevede che l’intervento si concluda entro alcuni mesi.

Arezzo, 19 marzo 2026 – Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione del parco pubblico attrezzato “Tiziano Terzani” a Terranuova Bracciolini, uno degli spazi più frequentati del territorio, soprattutto durante i mesi estivi, quando famiglie, giovani e sportivi lo vivono quotidianamente per attività all’aperto. Il progetto, che prevede un investimento complessivo di 560 mila euro, è finanziato per 400 mila euro dalla Regione Toscana e per i restanti 160 mila dal Comune. L’obiettivo è trasformare l’area in uno spazio moderno, accessibile e multifunzionale, capace di rispondere alle esigenze di tutta la comunità. “Si tratta di un investimento importante, che ci permette di intervenire in maniera significativa su uno dei luoghi più vissuti della nostra città – ha dichiarato il sindaco Sergio Chienni –. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Terranuova, al via la riqualificazione del parco “Tiziano Terzani”: investimento da 560mila euro Articoli correlati Terranuova, al via la riqualificazione del parco “Tiziano Terzani”Arezzo, 19 marzo 2026 – Terranuova, al via la riqualificazione del parco “Tiziano Terzani” Con un investimento complessivo di 560 mila euro. Riqualificazione al Cimitero urbano. Investimento da 330 mila euroSono iniziati i lavori di riqualificazione al Cimitero urbano: un investimento da 330 mila euro. Una selezione di notizie su Tiziano Terzani Terranuova, al via la riqualificazione del parco Tiziano Terzani: investimento da 560mila euroArezzo, 19 marzo 2026 – Sono ufficialmente iniziati i lavori di riqualificazione del parco pubblico attrezzato Tiziano Terzani a Terranuova Bracciolini, uno degli spazi più frequentati del territori ... lanazione.it Terranuova, al via la riqualificazione del parco Tiziano TerzaniSono appena iniziati i lavori con un investimento complessivo di 560 mila euro ... msn.com