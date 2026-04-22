A Bologna, il Voltone del Podestà ha ricevuto un intervento di restauro dal valore superiore a 800 mila euro. I lavori hanno riguardato sia il recupero della struttura che l’installazione di una nuova illuminazione nel passaggio porticato. L’obiettivo è stato quello di valorizzare e preservare questo spazio storico, rendendolo più accessibile e visibile alla città. I lavori sono stati completati nelle ultime settimane e ora il luogo si presenta rinnovato.

Bologna, 22 aprile 2026 - Nuova vita per il Voltone del Podestà, attraverso un restauro e la nuova illuminazione nel passaggio porticato. Il Comune ha presentato il percorso partito a fine gennaio con le indagini preliminari finalizzate alla prima fase del restauro conservativo del Voltone, relativa al tratto di portico compreso tra piazza del Nettuno e piazza Re Enzo. Un intervento da oltre 800.000 euro finanziato grazie alla “pubblicità presente sulle facciate del palazzo”. L’intervento sul Voltone del Podestà. L'intervento prevede “la pulitura e il consolidamento delle superfici decorate, la conservazione degli affreschi e delle sculture e la valorizzazione complessiva dello spazio monumentale, uno dei luoghi più rappresentativi della città di Bologna”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Nuova vita per il Voltone del Podestà di Bologna, restauro da oltre 800mila euro: quali sono gli interventi

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