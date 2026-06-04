Cosenza | Roberto Bartolomeo guida Italia del Meridione

Roberto Bartolomeo è stato nominato alla guida dell’Italia del Meridione a Cosenza. La sua nomina si basa sulle competenze amministrative acquisite negli anni precedenti. La sua esperienza riguarda la gestione di enti pubblici e progetti di sviluppo locale. Il suo ruolo prevede un coordinamento tra diverse realtà del Sud, con un focus sulla pianificazione e l’organizzazione di iniziative pubbliche. La nomina è stata ufficializzata nelle ultime ore, senza ulteriori dettagli sui piani futuri.

Quali competenze amministrative porterà Roberto Bartolomeo nella gestione della città?. Come cambierà il rapporto tra cittadini e istituzioni a Cosenza?. Quali sono i primi obiettivi operativi del nuovo commissario cittadino?. Perché la strategia di Italia del Meridione punta sulla politica di prossimità?.? In Breve Nomina confermata giovedì 4 giugno 2026 per il consolidamento urbano. Orlandino Greco e Emilio De Bartolo supportano la nuova gestione. Annalisa Alfano ha coordinato l'organizzazione del progetto in provincia. Bartolomeo vanta esperienze come consigliere comunale, provinciale e capogruppo. Roberto Bartolomeo assume la guida di Italia del Meridione a Cosenza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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