Finali nazionali under 17 eccellenza | Valtur Brindisi unica squadra del meridione
Nella mattinata di domenica, la squadra under 17 dell'Valtur Brindisi, campione regionale in carica, ha lasciato la città per raggiungere Agropoli. Qui si svolgeranno le finali nazionali di categoria, che si terranno dal 18 al 24 maggio. La formazione proveniente dal sud è l’unica rappresentante della regione in questa fase della competizione. La squadra si prepara ora ad affrontare le prossime sfide della manifestazione nazionale.
BRINDISI - La leva Under 17 Eccellenza della Valtur Brindisi, campione Regionale in carica, è partita nella mattinata di domenica alla volta di Agropoli, sede delle Finali nazionali di categoria in programma dal 18 al 24 maggio.Le sedici squadre si ritroveranno già oggi, domenica 17 maggio, al. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
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