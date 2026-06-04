Antonio Cosenza è stato indicato come possibile nuovo presidente del Consiglio comunale di Lerici. La sua nomina dovrebbe essere ufficializzata nelle prossime settimane. La scelta arriva dopo le dimissioni del precedente presidente, avvenute a seguito di una crisi interna. Cosenza, già coinvolto in attività politiche locali, ha ricevuto il sostegno della maggioranza in consiglio. La decisione finale sarà presa dall’assemblea comunale durante una prossima seduta.

Antonio Cosenza sarà con tutta probabilità il nuovo presidente del Consiglio comunale di Lerici. Già consigliere delegato nella passata consigliatura e rieletto alle recenti elezioni – con 291 voti, quinto per preferenze nella lista ’Per Lerici e i suoi borghi’ – Cosenza sarà nominato in occasione del primo consiglio comunale che sarà presieduto dal sindaco Marco Russo il prossimo 12 giugno. La maggioranza, in questi giorni di incontri, si sta orientando sulla figura di Cosenza. Nel frattempo il sindaco sta lavorando alla composizione delle deleghe da assegnare ai consiglieri. Secondo quanto emerge dai recenti incontri con la neo maggioranza, saranno deleghe molto specifiche. 🔗 Leggi su Lanazione.it

Segui gli aggiornamenti su Cosenza.

© Lanazione.it - Cosenza presidente del Consiglio

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Provincia di Cosenza: proclamazione ufficiale dei Consiglieri provinciali

Notizie e thread social correlati

Meloni (Presidente del consiglio): “Il design è un pezzo fondamentale del Made in Italy e del racconto di chi siamo”Durante un’intervista rilasciata a Il Giornale d’Italia, la Presidente del Consiglio ha affermato che il design rappresenta un elemento essenziale...

Scontro sull’imparzialità. Forza Italia chiede la ’testa’ del presidente del ConsiglioNelle ultime ore si sono succeduti nuovi contrasti tra le forze politiche in consiglio comunale.

Temi più discussi: Cosenza presidente del Consiglio; Braccianti bruciati vivi a Cosenza, parla il Procuratore; Strage braccianti ad Amendolara, procuratore: Episodio di gravità inaudita; Braccianti bruciati vivi, il questore di Cosenza: Mai vista tale crudeltà in 34 anni di servizio.

Cosenza. Presidente Regione scrive di nuovo al sindaco: Urgente definire localizzazione del nuovo ospedaleIn sua assenza l'Accordo di Programma per cui è stato attivato sin dallo scorso novembre un apposito tavolo presso i Ministeri competenti non potrà includere l'attivazione delle risorse già destinate ... quotidianosanita.it

Cosenza, il rendiconto 2025 arriva in Consiglio: in aula anche parcheggi e decoro urbanoSeduta convocata per mercoledì 3 giugno a Palazzo dei Bruzi. Eventuale seconda convocazione il giorno successivo ... cosenzachannel.it