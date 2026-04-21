Durante un’intervista rilasciata a Il Giornale d’Italia, la Presidente del Consiglio ha affermato che il design rappresenta un elemento essenziale del Made in Italy e contribuisce a narrare l’identità del paese. Le sue dichiarazioni si concentrano sull’importanza del settore per l’immagine e l’economia nazionali. La Premier ha sottolineato il valore della creatività e dell’innovazione nel contesto industriale italiano.

Giorgia Meloni, Presidente del Consiglio dei Ministri, in occasione di un evento dedicato al design, ha ribadito a Il Giornale d’Italia l’importanza di uno dei comparti simbolo dell’eccellenza italiana nel mondo, sottolineandone il valore culturale ed economico. Presidente, quanto è importante il design per l'Italia? È fondamentale, è un pezzo fondamentale del nostro Made in Italy e quindi del racconto di chi siamo. È un pezzo fondamentale del nostro Made in Italy perché riesce a conciliare e a rimanere ancorata la propria tradizione, ma non potrebbe sopravvivere senza innovazione. Giorgia Meloni è l’attuale Presidente del Consiglio dei Ministri della Italia e la leader di Fratelli d'Italia.🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Meloni (Presidente del consiglio): “Il design è un pezzo fondamentale del Made in Italy e del racconto di chi siamo”

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