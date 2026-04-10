Scontro sull’imparzialità Forza Italia chiede la ’testa’ del presidente del Consiglio

Nelle ultime ore si sono succeduti nuovi contrasti tra le forze politiche in consiglio comunale. Forza Italia ha chiesto formalmente le dimissioni del presidente del Consiglio comunale, contestandone l’imparzialità. La discussione si inserisce in un contesto di tensione tra il partito di centrodestra e la maggioranza di centrosinistra, che si sono confrontati pubblicamente sulla gestione delle funzioni istituzionali. La vicenda ha attirato l’attenzione degli osservatori locali.

Scontro tra Forza Italia e la maggioranza di centrosinistra sulla figura del presidente del Consiglio comunale. Il consigliere Alfredo Puzzello (FI), chiede al presidente Luca Cattaneo di dimettersi contestandogli la mancanza di imparzialità. Il riferimento è all’ultimo Consiglio comunale quando, durante la discussione del bilancio della Multiservizi, "l’amministratore dopo aver illustrato i contenuti del bilancio, ha ritenuto di esprimere considerazioni riguardanti la dottoressa Vagni, attribuendole responsabilità tutte da verificare, senza che vi fosse alcuna possibilità di contraddittorio" scrive Puzzello. "In tale circostanza, sarebbe stato suo dovere interrompere la trasmissione streaming e disporre l’allontanamento del pubblico, come previsto dal regolamento per i casi in cui vengano trattati fatti personali". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it © Ilgiorno.it - Scontro sull’imparzialità. Forza Italia chiede la ’testa’ del presidente del Consiglio Caos in Cdm, slitta la nomina del presidente della Consob: scontro tra Lega e Forza ItaliaLa partita sulla guida della Consob si arena nel cuore del governo e apre un nuovo fronte di tensione nella maggioranza. San Giuseppe Jato, il presidente del Consiglio comunale Antonino Liuzza aderisce a Forza ItaliaIl presidente del Consiglio comunale di San Giuseppe Jato, Antonino Liuzza, aderisce ufficialmente a Forza Italia, entrando a far parte della squadra... Mr. Marra ospite: Meloni al Pulp Podcast, i retroscena spiegati | RUVIDO 286 Temi più discussi: Scontro sull’imparzialità. Forza Italia chiede la ’testa’ del presidente del Consiglio; Battipaglia, Forza Italia attacca il piano assunzioni: Illegittimo e strumentale a fine mandato; Remigration Summit, alta tensione: due contromanifestazioni Antifa, polemica in Comune e Regione. Scontro sull’imparzialità. Forza Italia chiede la ’testa’ del presidente del ConsiglioScontro tra Forza Italia e la maggioranza di centrosinistra sulla figura del presidente del Consiglio comunale. Il consigliere Alfredo Puzzello (FI), chiede al presidente Luca Cattaneo di dimettersi c ... ilgiorno.it Forza Italia Arezzo: calendario di iniziative per la campagna referendaria di Forza Italia a favore del Sì al referendum sulla separazione delle carriereArezzo, 31 gennaio 2026 – Questa mattina, Forza Italia Arezzo ha annunciato un calendario di iniziative per la campagna referendaria di Forza Italia a favore del Sì al referendum sulla separazione ... lanazione.it Polemica infuocata a Milano: il centrosinistra chiederà alle autorità di polizia se è opportuno fermare il raduno della Lega sulla remigrazione. Accuse incrociate di fascismo. Intanto Forza Italia si dissocia dall'evento - facebook.com facebook Marina e Pier Silvio Berlusconi incontreranno domani il segretario di Forza Italia, Antonio #Tajani. Il faccia a faccia è stato fissato all’ora di pranzo a Milano. All’incontro parteciperà anche Gianni Letta. (ANSA) @politikosit x.com