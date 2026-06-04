Cose che non trovate da altre parti | Ops risse cani e gatti

Un episodio di rissa tra più persone si è verificato nel centro di Milano, coinvolgendo anche alcuni cani e gatti. L’incidente è avvenuto in strada, con alcuni testimoni che hanno chiamato le forze dell’ordine. Non ci sono ancora dettagli sulle cause dello scontro o eventuali feriti. La polizia è intervenuta sul posto per gestire la situazione e raccogliere informazioni. La zona è stata successivamente sgomberata per consentire le operazioni di ricostruzione.

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