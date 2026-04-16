Cose che non trovate da altre parti | tulipani ' ndrangheta e D' Artagnan

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“Nel testo si associano cose lontanissime, Marte, a cose vicinissime, e a me questo mettere insieme cose enormi e piccolissime piace tantissimo. E poi il modo in cui lo fa LUI, con quell’armonia musicale: beccare quella nota lì nel bridge è un disastro ogni volt facebook