Cose che non trovate da altre parti | vini in perdita risse e magliette di Bastoni

Sui banchi di un mercato locale, alcune bottiglie di vino risultano in perdita, con prezzi inferiori al costo di produzione. Nelle vie della città, si sono verificati diversi scontri tra gruppi di giovani, con alcuni coinvolti in risse. Nel frattempo, tra le bancarelle, sono apparse magliette con il nome di un calciatore, alcune delle quali sono state sequestrate dalle forze dell'ordine.

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The cheating second wife was shocked by Ahmad's presence in court!The story of the forbidden meeting

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