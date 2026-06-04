Stasera su Sky Cinema va in onda “The Internship”. La programmazione completa include vari film, con orari e generi diversi, disponibili anche su NOW. La guida segnala le fasce orarie e i titoli di questa serata, offrendo un quadro dettagliato dei contenuti disponibili sul canale.

Guida ai film di stasera su Sky Cinema e NOW: programmazione completa canale per canale con orari, titoli e generi. Su Sky Cinema Uno e NOW alle 21.15 (canale 301), The Internship propone un action dalle tinte oscure e violente, incentrato su una killer cresciuta all’interno di un programma segreto della CIA che decide di ribellarsi al sistema che le ha rubato l’infanzia. Il film costruisce una narrazione carica di tensione, tra vendetta e identità, con una protagonista determinata a smantellare dall’interno un’organizzazione spietata. Su Sky Cinema Due alle 21.15 (canale 302), Non ci resta che piangere resta una delle commedie italiane più iconiche, con Roberto Benigni e Massimo Troisi catapultati indietro nel tempo fino al 1492. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 4 Giugno 2026 - The Internship

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