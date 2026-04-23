Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) prende forma Bolero, biopic diretto da Anne Fontaine che racconta il tormento creativo di Maurice Ravel. Il film segue il compositore nel suo percorso artistico e personale, segnato da ossessioni e fragilità, fino alla nascita della sua opera più celebre. Un racconto elegante e introspettivo, dove musica e psicologia si fondono in modo affascinante. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) va in scena un capolavoro assoluto come Quei bravi ragazzi, diretto da Martin Scorsese e interpretato da Robert De Niro, Ray Liotta e Joe Pesci.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 23 Aprile 2026 - Bolero

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