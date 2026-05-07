Stasera, giovedì 7 maggio 2026, su Sky Cinema e NOW sono in programma diverse proposte per gli appassionati di film. La programmazione include titoli di generi vari, come azione, commedie e grandi classici. Alle 21, su Sky Cinema Uno HD, va in onda un film di grande successo. La serata si presenta ricca di opzioni per chi desidera trascorrere alcune ore davanti alla televisione.

Serata ricca su Sky Cinema e NOW Orari, canali e titoli tra azione, commedie e grandi classici. Su Sky Cinema Uno HD alle 21.15 (canale 301) arriva Scordato, la commedia delicata e surreale diretta e interpretata da Rocco Papaleo, affiancato da Giorgia al suo debutto sul grande schermo. La storia segue un accordatore di pianoforti che, improvvisamente, si scopre bloccato da una sorta di contrattura emotiva che gli impedisce di vivere pienamente i sentimenti. Da qui prende forma un percorso intimo e ironico, fatto di incontri e riflessioni, che alterna leggerezza e malinconia con uno stile molto personale. Su Sky Cinema Stories HD alle 21.15 (canale 302) spazio al talento dei fratelli Coen con Ave, Cesare!, una commedia brillante ambientata nella Hollywood degli anni Cinquanta.🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Cosa vedere su Sky Cinema stasera Giovedi 7 Maggio 2026 - Scordato

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