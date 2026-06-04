Cosa serve a Cobolli per entrare nella top ten? C' entra pure Mensik

Flavio Cobolli è attualmente al decimo posto nella classifica live grazie alla sua prestazione a Parigi. Per entrare nella top ten del ranking ufficiale, sarà necessario attendere almeno le semifinali della competizione. La posizione nel ranking si aggiornerà quindi solo dopo il completamento del torneo e la pubblicazione ufficiale dei risultati. Mensik, invece, è stato menzionato come possibile elemento da considerare per la classifica.

Flavio Cobolli, oggi, è virtualmente numero 10 del mondo. Virtualmente perché è quanto dice la classifica Atp Live, aggiornata in tempo reale risultato dopo risultato. Grazie alla semifinale raggiunta a Parigi, il romano è già sicuro di incassare 800 punti: tolti i 100 del terzo turno dello scorso anno, sale a quota 3040 punti, più dei 2930 di Bublik (retrocesso all’11° posto). Perché si confermi tale nel ranking ufficiale di lunedì devono verificarsi una di queste condizioni: 1) Cobolli si qualifica per la finale; 2) Cobolli perde in semifinale e Jakub Mensik non vince il torneo. Il ventenne ceco, infatti, rappresenta l’unica minaccia per Flavio. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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