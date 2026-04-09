Barilla entra nella top ten della reputazione

Nel panorama delle aziende di livello mondiale, la reputazione si conferma un elemento chiave e oggetto di valutazioni precise. Recentemente, una nota azienda del settore alimentare ha raggiunto la top ten della classifica internazionale, riconosciuta per l’attenzione alle pratiche aziendali e alla qualità del prodotto. La posizione si basa su studi pubblicati da enti specializzati che analizzano vari aspetti, tra cui affidabilità e percezione pubblica.

Nel panorama globale delle grandi aziende, la reputazione è sempre più una metrica concreta, misurabile e competitiva. In questo scenario Barilla rafforza il proprio posizionamento e compie un salto significativo. Il gruppo si conferma per il terzo anno consecutivo la prima azienda food al mondo nel Global RepTrak 100, lo studio internazionale elaborato da RepTrak, e conquista il nono posto nella classifica generale del 2026. Un avanzamento rilevante, soprattutto se confrontato con il venticinquesimo posto dell’anno precedente. Sedici posizioni guadagnate in dodici mesi indicano una traiettoria chiara, costruita su una combinazione di fattori che oggi pesano nella percezione pubblica: qualità del prodotto, affidabilità industriale, capacità di innovazione e impegno sociale. 🔗 Leggi su Linkiesta.it © Linkiesta.it - Barilla entra nella top ten della reputazione Barilla prima azienda food al mondo per reputazione: entra nella top 10 globaleBarilla si conferma, per il terzo anno consecutivo, la prima azienda al mondo nel settore alimentare per reputazione nel Global RepTrak® 100 condotto... Leggi anche: Capitale della Cultura 2028, è ufficiale: Forlì entra nella "top ten" delle finaliste Mercati in calo, energia in rialzo, fondi sulla Serie A e Barilla tra le top Temi più discussi: Barilla primo brand di food al mondo per reputazione. Ed entra nella top ten assoluta; Barilla primo brand di food al mondo per reputazione; ed entra nella top ten assoluta; Barilla è la prima azienda food al mondo per reputazione, entra in top ten globale; Barilla in top 10 aziende con migliore reputazione al mondo, prima nel food. Barilla nella top 10 globale della reputazioneBarilla è nona nel Global RepTrak 100 2026 e prima nel food per il terzo anno consecutivo, con una crescita di 16 posizioni. businesspeople.it Barilla prima al mondo per reputazione nel food ed entra anche nella top 10 globaleIl risultato riflette qualità, sostenibilità e capacità di innovazione in un contesto segnato da inflazione e incertezza. Con presenza globale e investimenti in ricerca, il gruppo consolida la fiducia ... italiaatavola.net Barilla è la prima azienda food al mondo per reputazione, entra in top ten globale. Nel Global RepTrak 100 cresce di 16 posizioni rispetto al 2025 #ANSA x.com Per il terzo anno consecutivo, Barilla è la prima azienda food al mondo nel Global RepTrak 100 ed entra nella top 10 complessiva delle aziende globali - facebook.com facebook