Il decreto bollette è stato approvato in Senato con 102 voti favorevoli, 64 contrari e due astensioni, diventando legge. La normativa introduce un bonus di 115 euro per le famiglie con redditi bassi e stabilisce misure per bloccare le telefonate indesiderate tramite telemarketing. Le disposizioni riguardano anche interventi per ridurre i costi dell'energia elettrica e del gas.

Dal bonus di 115 euro allo stop al telemarketing, ecco cosa prevede il testo pensato dal governo per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas Il decreto bollette è stato approvato in Senato con 102 sì, 64 no e 2 astenuti, ed è diventato legge. Dal bonus di 115 euro allo stop al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Decreto bollette approvato in Senato, è legge: dal bonus di 115 euro per redditi bassi allo stop al telemarketing, cosa prevede

Il decreto bollette è legge. Bonus da 115 euro, più trasparenza, stop al telemarketing: ecco cosa prevedeVia libera del Senato alla fiducia sul cosiddetto “decreto Bollette”, il pacchetto di misure urgenti messe in campo per mitigare l’aumento dei costi...

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Decreto bollette: bonus, carbone prorogato e nuove regole per il mercato energeticoIl decreto bollette, approvato dall'Aula del Senato l'8 aprile 2026, mette in campo circa cinque miliardi per contrastare il caro energia e introduce misure su bonus, trasparenza e proroga delle centr ... notizie.it

Il Decreto Bollette è legge: dal bonus di 115 euro alle centrali a carbone. Tutte le novità x.com

Via libera dell'Aula del Senato, con la fiducia, al decreto bollette. Il testo, in seconda lettura a Palazzo Madama, è legge. I sì sono stati 102, i no 64 e gli astenuti sono stati 2. ANSA/ANGELO CARCONI - facebook.com facebook