Decreto bollette approvato in Senato è legge | dal bonus di 115€ per redditi bassi allo stop al telemarketing cosa prevede

Il decreto bollette è stato approvato in Senato con 102 voti favorevoli, 64 contrari e 2 astensioni, e ora è legge. Tra le misure previste ci sono un bonus di 115 euro destinato a chi ha redditi bassi e un intervento volto a sospendere le pratiche di telemarketing aggressivo. Il provvedimento punta a ridurre i costi dell’energia elettrica e del gas per le famiglie.

Dal bonus di 115 euro allo stop al telemarketing, ecco cosa prevede il testo pensato dal governo per la riduzione del costo dell'energia elettrica e del gas Il decreto bollette è stato approvato in Senato con 102 sì, 64 no e 2 astenuti, ed è diventato legge. Dal bonus di 115 euro allo stop al. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Decreto bollette approvato in Senato, è legge: dal bonus di 115€ per redditi bassi allo stop al telemarketing, cosa prevede Decreto bollette approvato in Senato, è legge: dal bonus di 115 euro per redditi bassi allo stop al telemarketing, cosa prevedeDal bonus di 115 euro allo stop al telemarketing, ecco cosa prevede il testo pensato dal governo per la riduzione del costo dell'energia elettrica e... Decreto bollette approvato diventa legge, cosa prevede tra bonus e stop al telemarketing energeticoIl Decreto bollette è ufficialmente legge dello Stato: il Senato ha dato il via libera definitivo con 102 voti favorevoli, 64 contrari e 2 astenuti,... Temi più discussi: Approvato decreto bollette; Cosa contiene il decreto sull’energia; Decreto bollette: il governo incassa la fiducia della Camera con 203 sì; La Camera approva il decreto bollette, passa al Senato. Approvato il decreto bollette 2026: dal bonus da 115 euro sulla fornitura elettrica allo stop al telemarketing, tutte le novitàVia libera al decreto bollette 2026: contributo da 115 euro per famiglie con ISEE fino a 25mila euro e divieto di telemarketing. greenme.it Decreto bollette: bonus, carbone prorogato e nuove regole per il mercato energeticoIl decreto bollette, approvato dall'Aula del Senato l'8 aprile 2026, mette in campo circa cinque miliardi per contrastare il caro energia e introduce misure su bonus, trasparenza e proroga delle centr ... notizie.it Il Decreto Bollette è legge: dal bonus di 115 euro alle centrali a carbone. Tutte le novità x.com Via libera dell'Aula del Senato, con la fiducia, al decreto bollette. Il testo, in seconda lettura a Palazzo Madama, è legge. I sì sono stati 102, i no 64 e gli astenuti sono stati 2. ANSA/ANGELO CARCONI - facebook.com facebook