Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni dal 5 al 7 giugno

Nel Veneziano si svolgono diversi eventi tra il 5 e il 7 giugno, con il 105 Summer Festival al Parco San Giuliano che apre la serie di appuntamenti. La manifestazione presenta artisti noti della musica italiana e si svolge durante il fine settimana. Sono previsti anche altri eventi e attività nella zona, senza specificare dettagli aggiuntivi.

Sono numerosi gli appuntamenti in programma nel Veneziano per il primo weekend di giugno. Ad aprire le feste sarà il grande 105 Summer Festival al Parco San Giuliano, con alcuni dei protagonisti più amati della musica italiana. A Bibbione arriva il rocker Ligabue. Spazio anche alla cultura con il. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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Cosa fare in questo weekend lungo a Venezia e dintorni, dal 1 al 3 maggioDal 1 al 3 maggio 2026, Venezia e le zone vicine ospitano numerosi eventi tra concerti, mostre di fumetti, esposizioni di fiori, mercatini e sagre.

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A due settimane dall’apertura, #InMinorKeys continua a risuonare attraverso #Venezia. Se non hai ancora deciso cosa fare questo weekend, la #BiennaleArte2026 ti aspetta! La Mostra è accessibile da quattro ingressi, tra Giardini – Viale Trento e Sant’Elena x.com