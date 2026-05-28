Cosa fare in questo lungo weekend fino al 2 giugno a Venezia e dintorni

Fino al 2 giugno, Venezia e i suoi dintorni ospitano numerose iniziative. Si svolgono sagre dedicate ai prodotti tipici, con degustazioni e spettacoli. Le cantine aprono per eventi e visite guidate, mentre le regate in laguna attirano appassionati di sport nautici. Numerosi appuntamenti si tengono sia in città che sulla terraferma, offrendo occasioni di svago per residenti e visitatori. Le manifestazioni si svolgono in vari luoghi, coinvolgendo diverse comunità locali.

Nell'ultimo weekend del mese sono tante le iniziative nel Veneziano, tra laguna e terraferma. Inizia la stagione delle sagre dove si mangiano i prodotti tipici, aprono le cantine con tanti eventi, e per chi ama il mare ci sono regate da seguire. Abbiamo selezionato le manifestazioni di rilievo. 🔗 Leggi su Veneziatoday.it

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