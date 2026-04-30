Cosa fare in questo weekend lungo a Venezia e dintorni dal 1 al 3 maggio

Dal 1 al 3 maggio 2026, Venezia e le zone vicine ospitano numerosi eventi tra concerti, mostre di fumetti, esposizioni di fiori, mercatini e sagre. Sono in programma diverse iniziative lungo tutto il territorio, con appuntamenti di vario genere. La città si anima con manifestazioni culturali e ricreative che coinvolgono residenti e visitatori. Per conoscere tutte le attività previste, è possibile consultare il programma completo degli eventi.

Concerti, comix, fiori, mercatini, sagre, sono tanti gli eventi in programma nel veneziano questo weekend, dal 1 al 3 maggio 2026, impossibile segnalarli tutti, abbiamo selezionato quelli di maggior rilievo, qui invece trovate il programma completo.Eventi topVenezia Comics a Forte Marghera, il.🔗 Leggi su Veneziatoday.it Madame Bovary di Gustave Flaubert | Audiolibro Completo in Italiano – Parte 1 di 3 Notizie correlate Leggi anche: Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni, dal 17 al 19 aprile Una raccolta di contenuti Argomenti più discussi: Cosa fare questa settimana a Firenze e dintorni; Weekend a Roma: 13 eventi da non perdere sabato 25 e domenica 26 aprile; Cosa fare questo weekend a Venezia e dintorni, dal 24 al 26 aprile; Cosa fare il weekend del 25 aprile in Valle d’Aosta. Le mostre in Italia da non perdere questa primavera 2026Da Milano a Gibellina, passando per Colle di Val d’Elsa,Torino, Bolzano, Roma e Napoli: la stagione dei fiori porta il calendario espositivo più denso dell'anno. Gli appuntamenti con l'arte da segnare ... quotidiano.net Potersi svegliare ogni giorno e avere la libertà di scegliere cosa fare della propria vita non ha prezzo. #businessonline - facebook.com facebook Cosa fare a Milano oggi 29 aprile: Giorgio Panariello al TAM e Gianni Bismark ai Magazzini Generali milano.repubblica.it/cronaca/2026/0… x.com